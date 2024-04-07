Nevşehir'de otomobilin evin bahçesine devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Emek Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Sokak'ta seyir halinde olan Y.G'nin kullandığı 50 LA 848 plakalı otomobil, yoldan çıkarak evin bahçesine devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.
Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde otomobilin devrilmesi yer alıyor.
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Düzce'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç karıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kaza sonucunda bir araç kanala uçarak dik kaldı. Olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza sebebiyle yol trafiğe kapandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, inşaattan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalandı ve güvenlik kameralarınca kaydedilen hırsızlık anları tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muş Merkez Taşo Mezarlığı yolunda meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı tatili süresince insan ve araç yoğunluğunun arttığı yol ağında trafik denetimlerine devam ediyor. Trafik Şube Müdürlüğü Trafik Jandarması Timleri, 4 bin 94 kilometrelik yol ağında yoğunlaştırılmış olarak denetimler gerçekleştiriyor. Sürücüler ve yolcular, trafik kurallarına uyma, hız sınırı, alkollü araç kullanmama gibi konularda bilgilendiriliyor. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, bayram tatili boyunca sabit, seyir ve havadan trafik denetimlerine kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda tırın kazaya müdahale eden ekibin aracına çarpması sonucu 3'ü trafik polisi 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Adana yönü trafiğe kapatılan otoyol, ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından açıldı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 102 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan bir kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve çarpışmanın etkisiyle bir otomobil alev aldı. Kazada 6 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seçimin yenilenmesi kararının ardından havaya ateş açılması sonucu yorgun mermi isabet eden iki kişi yaralandı. İl Seçim Kurulunun, itiraz üzerine Siverek'te seçimin yenilenmesine karar vermesi sonrası bir grup, silahla havaya ateş açtı. Açılan ateş sonucu Kale Mahallesi'ndeki M.K. (10) ile Ofis Mahallesi'ndeki R.P. (22), yorgun mermilerin isabet etmesiyle yaralandı. Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Polisin hava ateş açan kişilerin yakalanması için çalışması sürüyor.
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