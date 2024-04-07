Nevşehir\'de otomobilin evin bahçesine devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

Kayseri'de Durdurulan Araçta 102 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 102 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan bir kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.