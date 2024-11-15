Nevşehir'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Nevşehir'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Nevşehir'de park halindeki bir otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

15.11.2024 22:07  Güncelleme: 22:09
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NEVŞEHİR'de park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, merkez ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. G.C.'ye ait 50 NC 424 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın motor kısmını kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 10 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,

Kaynak: DHA

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