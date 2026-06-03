Nevşehir\'de Silahlı Kavga: 3 Gözaltı

Nevşehir'de çıkan silahlı kavgada 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yeni Mahalle Okul Sokak'ta, 34 NCR 830 plakalı otomobilden inen Fırat S. ve İlhan Ç, kaldırımda yürüyen ve aralarında husumet olduğu değerlendirilen Metin K.'ya tabancayla ateş açtı.

Metin K.'nın da tabancayla karşılık vermesinin ardından iki şüpheli yaya olarak kaçtı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Metin K.'yı gözaltına alan ekipler, diğer şüphelilerin yakalanması için yapılan çalışmada İlhan Ç.'yi kentteki alışveriş merkezinin otoparkında bir aracın altına saklanmış vaziyette buldu.

Fırat S.'nin ise şehirlerarası otobüse binerek kentten ayrıldığını belirleyen polis, şüpheliyi Kayseri'de durdurulan otobüste yakaladı.

Üç şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.