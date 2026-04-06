Nevşehir'de Tabancalı Saldırı

Nevşehir'de bir kişinin sokakta bekleyen 2 husumetlisine tabancayla ateş edip kaçması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenmeyen bir kişi, Karasoku Mahallesi Çarşı Yolu Sokak'ta kaldırımda bekleyen ve husumetlileri olduğu iddia edilen 2 kişiye tabancayla üç el ateş edip kaçtı.

Olayda yaralanan olmazken ihbar üzerine sokağa polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede inceleme yapan ekipler, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, zanlının sokağa girerek kaldırımda bekleyen 2 kişiye tabancayla ateş ederek kaçması, panikleyen mağdurların ise zanlının peşinden koşması yer aldı.