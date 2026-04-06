Nevşehir'de Tabancalı Saldırı

06.04.2026 16:59
Nevşehir'de kimliği belirsiz kişi, 2 kişiye tabancayla ateş edip kaçtı. Yaralanan olmadı.

NEVŞEHİR'de kimliği belirsiz kişi, bir evin önünde bekleyen 2 kişiye tabancayla ateş edip kaçtı. Saldırıya uğrayan ve yara almayan bu kişilerden biri, elindeki bardağı şüpheliye fırlattı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Karasoku Mahallesi Çarşı Yolu Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, bir evin önünde bekleyen 2 kişinin yanına giderek tabancayla ateş edip kaçtı. Saldırıya uğrayan kişilerden biri ise şüpheliye elindeki bardağı fırlattı. Olayda yaralanan olmazken, mermilerden biri, bir evin duvarına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, evin güvenlik kamerasına da yansıyan olay sonrası şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgede esnaflık yapan H.Y., "Ben uzaktan gördüğüm kadarıyla şapkalı bir çocuk onlar da orada dineliyordu. 3 el mi, 4 el mi ateş açtı, kaçtı gitti. Uzaktaydım ben çalışıyordum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

