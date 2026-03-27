Nevşehir\'de Tarihi Eser Operasyonu

Nevşehir'de jandarma ekiplerince tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 13 sikke ile 3 yüzük ile çeşitli suç aletleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük beldesinde silah ticareti ve tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Dört ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, 3 kesici alet, 27 tabanca ve tüfek fişeği, 2 dedektör ile tarihi eser niteliğinde 13 sikke ve 3 yüzük ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan S.Ç. ve T.E. hakkında adli işlem başlatıldı.