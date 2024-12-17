Nevşehir'de Yaban Hayvanları Foto Kapanla Belgelendi

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Nevşehir'de yaban hayvanları foto kapana yakalandı

NEVŞEHİR - Nevşehir'deki yaban hayvanlarının zenginliği foto kapan ile kayıt altına alındı.

Nevşehir'deki Doğaseverler, Nevşehir genelindeki yaban hayatını kayıt altına almak için Gülşehir İlçesi Hırka dağı yakınlarına foto kapan yerleştirdi. Yerleştirilen foto kapanlar doğada gezen çok sayıda yaban hayvanlarını kayıt altına aldı.

Kayıtlara çok sayıda kurt, tilki, keklik, domuz ve tavşan gibi hayvanlar girdi.