Nevşehir'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Nevşehir'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde Gökhan D. idaresindeki 50 ABB 818 plakalı hafif ticari araç, Zafer T. yönetimindeki 38 D 8272 plakalı otomobil ile Mustafa K'nın kullandığı 50 AFT 343 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
