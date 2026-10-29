Nevşehir Göreme\'de enkazdan bir ceset daha çıkarıldı, ölü sayısı 3\'e yükseldi

Nevşehir Göreme'de enkazdan bir ceset daha çıkarıldı, ölü sayısı 3'e yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kopan kaya parçalarının enkazında bir kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 3'e yükseldi. Sağanak sonrası arama kurtarma çalışmaları sürerken yaralanan 5 kişinin kentteki hastanelerde tedavisi devam ediyor.
Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı.
Göreme Açık Hava Müzesi civarında etkili olan sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçalarının enkazında yürütülen çalışmalarda bir kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 3'e yükseldi.
Yaralanan 5 kişinin kentteki hastanelerde tedavisi sürüyor.
Ekiplerin olay yerinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
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