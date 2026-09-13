Nevşehir Hacıbektaş'ta otomobil duvara çarptı, 73 yaşındaki sürücü öldü - Son Dakika
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Nevşehir Hacıbektaş'ta otomobil duvara çarptı, 73 yaşındaki sürücü öldü

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Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde 73 yaşındaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarındaki duvara çarptı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi; cenazesi Hacıbektaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

R.Y. (73) yönetimindeki 50 EA 100 plakalı otomobil, Bala Mahallesi Çilehane Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

R.Y'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Hacıbektaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nevşehir Hacıbektaş'ta otomobil duvara çarptı, 73 yaşındaki sürücü öldü - Son Dakika

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