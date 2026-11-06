Nevşehir merkezli 34 ilde yasa dışı bahis soruşturmasında 90 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Nevşehir merkezli 34 ilde yasa dışı bahis soruşturmasında 90 zanlı tutuklandı

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Nevşehir merkezli 34 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 119 şüpheliden 90'ı tutuklandı. Şüphelilerden 19'u adli kontrolle serbest bırakıldı, 10'u salıverildi; yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

Nevşehir merkezli 34 ildeki yasa dışı bahis operasyonlarında gözaltına alınan 119 şüpheliden 90'ı tutuklandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis ve yasa dışı gelirlerin aklanması suçlarına yönelik çalışma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 119 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 90'ı çıkarıldıkları hakimlikçe, "yasa dışı bahis", "kara para aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklanırken, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 10'u ise salıverildi.

Operasyon

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, şüphelilerin, Avanos ilçesinde bulunan bir eğlence mekanı ile Adana'daki bazı şüphelilerle bağlantılı olarak komisyon karşılığında banka hesabı bilgilerini topladıkları ve yasa dışı bahisten suç geliri elde ettikleri, elde edilen suç gelirlerini kripto borsaları ve kuyumcular üzerinden akladıkları, 6 kuyumcunun suçtan kaynaklanan gelirin aklanmasında rol aldığı tespit edilmişti.

Zanlıların açtırdığı şirketler ve şahıslara ait hesaplarda yaklaşık 20 milyar lira işlem hacmi bulunduğu belirlenmiş, bu kapsamda 3 Kasım'da Nevşehir merkezli 34 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

818 polis ve 40 özel harekat personelinin görev aldığı operasyonlarda 119 şüpheli yakalanmış, aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kılıç, çok sayıda fişek, farklı kişilere ait çok sayıda banka kartı ve dijital materyal ele geçirilmişti.

Ayrıca suçtan elde edilen gelirin aklanması kapsamında 26 zanlıya ait 23 taşınır, 30 taşınmaz ile yaklaşık 1 milyar lira değerindeki suç gelirine el konulmuştu.

Kaynak: AA
Nevşehir3. SayfaGüncelSon Dakika

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