Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'ne Nevzat Kavalar'ın adı verildi

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(İZMİR) - Geçen nisan ayında hayatını kaybeden Nevzat Kavalar'ın ismi doğup, büyüdüğü ve yıllarını verdiği Bornova'da ölümsüzleşti. İlçenin sembol alanlarından Büyükpark'ta bulunan Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'ne, Bornovalıların 'Nevzat Abisi', Kavalar'ın adı verildi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Kavalar, verdiği emeklerin karşılığını, sevgi dolu gözlerinizden aldı" dedi.

14 Nisan'da bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek yaşamını yitiren Bornova'nın sevilen ismi ve CHP Bornova Eski İlçe Başkanlarından Nevzat Kavalar, ölümünün 52. gününde Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde anıldı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin ev sahipliğinde gerçekleşen anma törenine CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Aziz Kocaoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Elvin Sönmez Güler, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, CHP'nin önceki dönem milletvekilleri Atila Sertel ve Sabri Ergül, Bornova Belediyesi Eski Başkanlarından Olgun Atila, CHP Bornova İlçe Eski Başkanlarından Enver Dündar ile Nevzat Kavalar'ın eşi Sema Kavalar, kızı İpek, oğulları Ahmet ve Murat Kavalar'ın yanı sıra çok sayıda seveni katıldı.

"Kimse böyle güzel anılmadı"

Nevzat Kavalar'ın tüm Bornova'da herkes tarafından sevilen bir isim olduğunu hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "O futbol takımında kaptan, mahallenin sözü geçen güzel abisi, siyasette önder, ilçede başkandı. Siyasette hedeflediği ve hak ettiği yerlere gelemediği düşünülüyor. Fakat ne görevler yapmış siyasetçiler gördük ki Nevzat Kavalar gibi güzel anılmadı, anılmıyor. Sonuçta bu dünyaya çıplak geliyor, çıplak gidiyoruz. Yanımızda götürdüğümüz sevgiyse, Nevzat Abi emeklerinin karşılığını, sizin duygu dolu gözlerinizden almıştır" diye konuştu.

"O bizim için bir rehberdi"

Anma töreninde Kavalar Ailesi adına kürsüye gelen Oğlu Ahmet Kavalar, duygu yüklü bir konuşma yaptı. Babasının kendilerine her zaman sevgi ve birlikteliğin önemini anlattığını söyleyen oğul Kavalar, "O sadece bir siyasetçi değil, idealleri, bitmek bilmeyen enerjisi ve sonsuz sevgisiyle hepimize ışık tutan bir rehberdi. Babamın adının bu kültür merkezine verilmesi onun hayatındaki ilkelerin, değerlerin bir yansımasıdır. Bu kararı alan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye ve tüm meclis üyelerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Ömrünü partisine adadı"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Kavalar'ın partilerine büyük emek vermiş, duayen bir siyasetçi olduğunu hatırlatarak "Kavalar'ın 50 yılı siyasetle geçmiş. Partimiz bugün '100 yıllık çınar' olarak bugünlere gelmiş, baharı görmüş ve ülkeye umut olmuş bir parti ise işte böyle insanların sayesindedir. Ben tüm partililerimiz adına emekleri için Nevzat Abimize teşekkür ediyorum. Ahde vefanın çok güzel bir örneğini gösteren Ömer Başkan ile de gurur duyuyoruz. İyi ki varsın başkanım" dedi.

Zor zamanlarda Nevzat Abi vardı

CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, Nevzat Kavalar'ın yeri doldurulamaz biri olduğunu belirterek, "Hepimizin abisiydi. Zor dönemlerde pek çok ilçede partimizin kapıları kapalıyken Nevzat Başkan her zaman açık tuttu. Çok büyük hizmetleri oldu. Son dönemde Memleket Partisi'ne geçmişse de 'Kurultayda değişim olursa geri döneceğim' diyordu ama hastalığı nedeniyle yeniden kaydını ne yazık ki yapamadık" dedi.

"Kavalar için çok çabaladım"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Aziz Kocaoğlu ise Nevzat Kavalar ile yıllarca birlikte siyaset yaptığını hatırlatarak, "Kavalar ilçe Başkanı oluncaya kadar CHP İzmir'in en büyük ilçelerinden olan Bornova'dan bir tane milletvekili çıkmamıştı. Bornova'nın İzmir siyasetindeki ağırlığı o göreve geldikten sonra arttı. Bunu ilk kez ifade ediyorum; Ben de kendisinin milletvekilliği için çok çabaladım. Hatta hiç yapmadığım bir şeyi yaptım. Genel Başkanımız rahmetli Deniz Baykal'a iki kez yalvardım ama kısmet değilmiş, olmadı" diye konuştu.

Nevzat Kavalar Kimdir?

Nevzat Kavalar 1956 yılında Bornova'nın Işıklar Köyü'nde doğdu. Liseyi Özel Türk Koleji'nde okudu. 1984 yılında Sema Kavalar'la evlendi. Ahmet, Murat ve İpek isimlerinde üç çocukları oldu. İş hayatı meyve üreticiliği, hayvancılık ve inşaat sektöründe geçti. 1975 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kollarında siyasete başladı. 12 Eylül 1980 darbesi sonrası CHP kapatıldığı için aynı misyonu temsil eden SODEP ve SHP içerisinde yer aldı. 1993'te CHP Bornova İlçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. İlçe yöneticiliğinin yanında İlçe Saymanı ve İlçe Sekreteri olarak görev yaptı. İlki 1996 yılında olmak üzere 5 dönem Bornova ilçe başkanlığı görevini yürüttü. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde İl Genel Meclisi üyesi oldu. 2010 yılında İl Daimi Encümen Üyesi seçildi. Atatürkçü Düşünce Derneği ve Altay Spor Kulübü Kongre Üyesi olan Kavalar, Hostein Damızlık Süt Hayvancılığı Birlik Başkanlığı, Trakyalılar ve Muhacirler Derneği Başkanlığı ve Altındağ Spor Kulübü Başkanlığı da yaptı.