New Jersey'de 'Deepfake' Suç Olacak - Son Dakika
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New Jersey'de 'Deepfake' Suç Olacak

New Jersey, yapay zeka ile üretilen aldatıcı medya içeriklerini suç saydı ve ceza getirdi.

03.04.2025 19:46
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NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde alınan yeni bir kararla, yapay zeka desteğiyle üretilmiş "aldatıcı" medya içeriği oluşturmak suç kapsamına alındı.

New Jersey Valisi Phil Murphy, dijital ortamda yanıltıcı "deepfake" medya içeriği oluşturulması ve yayılmasını "5 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek bir suç" olarak değerlendiren ve faillere karşı dava açılması için zemin hazırlayan yasa tasarısını imzaladı.

Murphy, X hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu yeni yasa hakkında, "AI (yapay zeka) güçlü bir araç olsa da sorumlu bir şekilde kullanılmalıdır. Deepfake görüntülerinin tüm mağdurlarının yanındayız ve kötü aktörleri sorumlu tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerine yer verdi.

Eyalet yasası uyarınca artık söz konusu yapay zeka destekli "deepfake" üretimi, bir kişinin aslında yapmadığı bir eylemi "gerçekçi bir şekilde yapıyormuş gibi gösteren herhangi bir video, ses kaydı veya görüntü" olarak tanımlanarak suç kapsamına alınıyor.

Fail hakkında mahkumiyetle sonuçlanacak cezalar içeren yeni yasa, mağdurların dava açmalarına olanak verecek medeni cezaları da belirliyor.

ABD medyasında ise ülkenin en az 20 eyaletinde, internette yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş söz konusu görsel içerikleri hedef alan benzer yasalar çıkarıldığı bilgileri yer alıyor.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, New Jersey, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel New Jersey'de 'Deepfake' Suç Olacak - Son Dakika

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