7 meslek grubuna daha yeşil pasaport! TBMM'ye sunuldu, işte kriterler - Son Dakika
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7 meslek grubuna daha yeşil pasaport! TBMM'ye sunuldu, işte kriterler

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7 meslek grubuna daha yeşil pasaport! TBMM\'ye sunuldu, işte kriterler
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Yeşil pasaport hakkının genişletilmesi için TBMM'ye yeni kanun teklifleri sunuldu. Pilot, mühendis, mimar, hekim, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacıların belirli kıdem şartlarını sağlamaları halinde yeşil pasaport alabilmeleri öngörülüyor. Düzenlemeler henüz yasalaşmadı.

Yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaporttan yararlanabilecek meslek gruplarının artırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) yeni düzenleme teklifleri sunuldu. TBMM İçişleri Komisyonunun gündemine taşınan tekliflerle, mevcut uygulamaya ek olarak 7 meslek grubuna daha belirli koşullarla yeşil pasaport hakkı tanınması hedefleniyor.

7 MESLEK GRUBUNA YEŞİL PASAPORT YOLU

Tekliflerde pilotlar, mühendisler, mimarlar, hekimler, diş hekimleri, veteriner hekimler ve eczacılar yer alıyor. Söz konusu meslek gruplarının yeşil pasaport alabilmesi için mesleki kıdem ve fiili çalışma süresi gibi şartlar öngörülüyor.

PİLOTLARA 5, MÜHENDİS VE MİMARLARA 10 YIL ŞARTI

Düzenleme tekliflerine göre pilotların lisans aldıktan sonra en az 5 yıl fiilen uçuş yapmış olması gerekiyor.

Mühendis ve mimarların ise Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) üye olmaları ve en az 10 yıllık mesleki kıdeme sahip bulunmaları şartı öne çıkıyor.

HEKİM VE ECZACILAR İÇİN 15 YIL ÖNGÖRÜLÜYOR

Sağlık alanında çalışan meslek grupları için daha uzun bir kıdem süresi öngörülüyor.

Tekliflere göre hekim, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacıların kamu veya özel sektörde en az 15 yıl fiilen çalışmış olması gerekiyor.

YEŞİL PASAPORT KİMLERE VERİLECEK?

Tekliflerde yer alan meslek grupları ve öngörülen şartlar şöyle:

  • Pilotlar: 5 yıl fiili uçuş deneyimi
  • Mühendisler: TMMOB üyeliği ve 10 yıl kıdem
  • Mimarlar: TMMOB üyeliği ve 10 yıl kıdem
  • Hekimler: 15 yıl fiili çalışma
  • Diş hekimleri: 15 yıl fiili çalışma
  • Veteriner hekimler: 15 yıl fiili çalışma
  • Eczacılar: 15 yıl fiili çalışma

DÜZENLEME HENÜZ YASALAŞMADI

Yeşil pasaport kapsamının genişletilmesine yönelik düzenlemeler henüz teklif aşamasında bulunuyor.

Tekliflerin yürürlüğe girebilmesi için ilgili komisyonlarda görüşülmesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi ve yasalaşma sürecinin tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle belirtilen meslek grupları için henüz yeni bir yeşil pasaport hakkı doğmuş değil.

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