New York Borsası Düşüşle Kapandı - Son Dakika
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New York Borsası Düşüşle Kapandı

New York borsasında Dow Jones ve S&P 500 endeksleri önemli değer kayıpları yaşadı.

16.11.2024 01:16
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New York borsası haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,70 azalarak 43.444,99 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,32 azalışla 5.870,62 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2.25 kayıpla 18.678,54 puana geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonominin faiz indirimlerinde acele edilmesini gerektirecek sinyaller vermediğine ilişkin açıklamaları ve ülkede son açıklanan verilerin ardından pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede ithalat ve ihracat fiyat endeksleri ekimde azalış beklentilerinin aksine aylık bazda sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,8 arttı.

New York Fed'in açıkladığı imalat endeksi kasımda 31,2'ye çıkarak sektörde büyüme yaşandığını gösterdi.

ABD'de sanayi üretimi ise uçak üreticisi Boeing'teki grev ile ülkede yaşanan iki kasırganın etkisiyle ekimde aylık bazda yüzde 0,3 ile piyasa beklentilerine paralel düşüş kaydetti.

Söz konusu veriler, Fed Başkanı Powell'ın ekonominin gücü nedeniyle faiz indirimi için aceleye gerek olmadığına dair açıklamalarını destekledi.

Powell, perşembe günü katıldığı bir etkinlikte, ekonomide görülen gücün bankanın kararlarını dikkatle alma imkanı sağladığını ifade etmişti. Powell'ın açıklamaları, bu hafta açıklanan tüketici ve üretici fiyat endeksi verilerinin enflasyonist baskıların devam ettiğine işaret etmesinin ardından gelmişti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralıkta 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 80'lerden yüzde 58'e geriledi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,44 seviyesinde dengelendi.

Öte yandan diğer Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins aralık ayında faiz indirimi seçeneğinin masada olduğunu belirterek, Fed'in kararının gelecek verilerle şekilleneceğini vurguladı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine doğru düşmeye devam etmesi halinde faiz oranlarının gelecek 12-18 ayda şu anki seviyelerinden daha düşük olacağını ifade etti.

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin de enflasyonun gelecek yıl düşmeye devam etmesini beklediğini belirtti. Çekirdek enflasyonun düşmesini beklediğini aktaran Barkin, "Hala ilerleme görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kurumsal tarafta ise aşı üreticilerinin hisseleri, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Sağlık Bakanlığına aşı karşıtı olarak bilinen Robert F. Kennedy Jr.'ı aday göstermesinin ardından değer kaybetti. BioNTech'in hisseleri yüzde 3,7, Pfizer'ın hisseleri yüzde 4,7 ve Moderna'nın hisseleri yüzde 7,3 düştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel New York Borsası Düşüşle Kapandı - Son Dakika

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