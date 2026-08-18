New York Borsası Düşüşle Kapatıldı - Son Dakika
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New York Borsası Düşüşle Kapatıldı

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Yüksek petrol fiyatları ve enflasyon endişeleri borsa endekslerini olumsuz etkiledi.

NEW New York borsası, yüksek petrol fiyatlarının neden olduğu enflasyon endişelerinin tahvil piyasasını baskılamasıyla günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,22 azalarak 53.343,40 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,69 azalışla 7.691,76 puana ve Nasdaq ?endeksi yüzde 1,33 kayıpla ?26.289,71 puana geriledi.

Jeopolitik gerilimler risk iştahını törpülemeye devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran ile devam eden ya da planlanan hiçbir görüşme ya da müzakere yok. İran'a yönelik deniz ablukası tam olarak yürürlükte ve geçerliliğini koruyor. Hürmüz Boğazı açık ve işliyor. Tüm su mayınları kaldırıldı veya imha edildi." ifadelerini kullandı.

Trump, dün de İran ile gerilimin sürdüğü Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin faaliyetlerinin engellenmesi halinde Umman'ı bombalayacaklarını ifade etmişti.

Analistler, Orta Doğu'da gerilimi sona erdirebilecek bir gelişme olmamasının yatırımcıların risk iştahını baskıladığını söyledi.

Bölgede barış umutlarının azalması, petrol fiyatlarını yukarı çekmeye devam etti. TSİ 23.10 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 artarak 91 dolar olurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili yüzde 0,7 artışla 85,08 dolardan alıcı buldu.

Yüksek petrol maliyetlerinin neden olduğu kalıcı enflasyon korkularının, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını daha sıkı tutmasına yol açabileceği endişeleriyle tahvil piyasası baskı altında kaldı.

Gün içinde yüzde 5,34'e yaklaşan ve 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gören ABD'nin 30 yıl vadeli Hazine tahvili faizi daha sonra yüzde 5,29 civarında dengelendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ithalat fiyat endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,4, ihracat fiyat endeksi yüzde 1,3 azaldı.

Ülkede sanayi üretimi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile piyasa beklentilerinin altında arttı.

"Çocukların ruh sağlığına zarar verdiği" iddiasıyla Meta'ya karşı açılan dava, California eyaletinin Oakland kentindeki bölge mahkemesinde görülmeye başlanırken, şirketin hisseleri yüzde 4,5 değer kaybetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York Borsası Düşüşle Kapatıldı - Son Dakika

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