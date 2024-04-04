New York Borsası İstihdam Raporu Öncesi Düşüşle Kapandı - Son Dakika
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New York Borsası İstihdam Raporu Öncesi Düşüşle Kapandı

New York borsası, yarın açıklanacak istihdam raporu öncesinde düşüşle tamamlandı. Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 1,35 azaldı. S&P 500 endeksi yüzde 1,23, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,4 düşüş yaşadı. Yatırımcılar, Fed yetkililerinin faiz indirimleri konusundaki açıklamalarını takip ederken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla artış gösterdi ve dış ticaret açığı da yükseldi. Ayrıca, ABD merkezli işverenlerin işten çıkarmaları da son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon endişeleri de yatırımcıları tedirgin etti. Yarın açıklanacak istihdam raporunun, iş gücü piyasasının durumu ve faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlaması hakkında daha fazla bilgi sağlaması bekleniyor.

04.04.2024 23:49  Güncelleme: 23:52
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NEW New York borsası, yarın açıklanacak istihdam raporu öncesinde günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,35 azalarak 38.596,98 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,23 azalışla 5.147,21 puana ve Nasdaq ?endeksi yüzde 1,4 kayıpla 16.049,08 puana indi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) yetkililerinin açıklamalarında, faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin ipuçları ararken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de işsizlik maaşı başvuru sayısı geçen hafta beklenenden fazla artışla 221 bine çıkarken, 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'nin dış ticaret açığı, şubatta aylık bazda yüzde 1,9 artarak 68,9 milyar dolara çıktı. Geçen yıl nisan ayından sonraki en yüksek seviyesini gören dış ticaret açığının 66,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

Challenger, Gray & Christmas'ın raporuna göre, ABD merkezli işverenlerin işten çıkarmaları, martta 90 bin 309 ile Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Analistler, petrol fiyatlarının Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkmasıyla yatırımcıların enflasyonun yeniden hızlanacağına ilişkin endişelerinin arttığını söyledi.

Yatırımcıların, Fed'in faiz oranlarını düşürmeyi geciktirme ihtimalinden de endişe duyduğunu aktaran analistler, yarın açıklanacak mart ayı istihdam raporunun iş gücü piyasasının durumu ile Fed'in faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına yönelik daha fazla netlik sağlamasının beklendiğini ifade etti.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, faiz oranlarını biraz kısıtlayıcı tutmanın enflasyonu hedefe döndürebileceği konusunda iyimser olduğunu belirterek, Bankanın faiz indirimleri için acele etmemesinin "akıllıca" olacağını kaydetti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonda daha fazla ilerleme kaydedilmediği sürece bu yıl faiz indirimlerinin gerçekleşmeyebileceği konusunda uyardı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyon konusunda en büyük tehlikenin konut hizmetlerinde yüksek enflasyonun devam etmesi olduğuna işaret ederek, konut enflasyonu düşmezse bunun yüzde 2 hedefine ulaşmak için bir tehdit olduğunu savundu.

Asıl konunun kısıtlayıcı para politikasında ne kadar kalacakları olduğunu söyleyen Goolsbee, enflasyonun hedefe doğru gittiğine dair daha fazla işaret beklediğini ifade etti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD ekonomi ve para politikasının iyi bir yerde olduğunu ifade ederek, bu yıl büyümenin trendin biraz üzerinde olacağını ve enflasyon hedefine ilerlemenin devam etmesini beklediğini düşündüğünü aktardı.

Bu yılın sonlarında faiz indirimi yapabilecek konumda olmayı beklediğini aktaran Mester, enflasyonun düştüğüne dair daha fazla kanıta ihtiyacı olduğunu anlattı.

Öte yandan, Alphabet'in hisseleri, Google'ın yapay zeka odaklı arama hizmeti için uygulama ücreti düşündüğüne dair haber sonrasında yüzde 3'e yakın değer kaybetti.

Yarı iletken şirketlerinin hisselerindeki değer kaybı da dikkati çekerken, Nvidia hisseleri yüzde 3,5 AMD hisseleri yüzde 8,3 ve Intel hisseleri yüzde 1,5 düştü.

Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York Borsası İstihdam Raporu Öncesi Düşüşle Kapandı - Son Dakika

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