New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı - Son Dakika
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New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

New York borsası, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin devam etmesiyle karışık bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yükselişini beşinci güne taşırken, S&P 500 endeksi kazanç kaydetti. Nasdaq endeksi ise hafif bir düşüş yaşadı. Yatırımcılar, Fed yetkililerinin söylemlerini takip ederek para politikası görünümüne ilişkin ipuçları aradı. ABD'de tüketici kredileri beklentilerin altında artış kaydetti. Teknoloji şirketi Palantir'in hisseleri değer kaybederken, Disney'in hisseleri beklenenden iyi kar bildirmesine rağmen düştü. Peloton'un hisseleri ise satın alma haberleriyle yükseldi.

08.05.2024 00:01
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NEW New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,08 artarak 38.884,26 puana yükselirken, kazanç serisini beşinci güne taşıdı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 kazançla 5.187,70 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,1 azalışla 16.332,56 puana düştü.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu sene başlayacağına yönelik öngörüler devam ederken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Analistler, geçen haftaki istihdam verileri sonrasında ekonominin çok sıcak olduğu yönündeki endişelerin hafiflediğini anımsatarak, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin iyimserliğin sürdüğünü kaydetti.

Yatırımcıların, para politikası görünümüne ilişkin ipuçları vermesi açısından Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerini takip ettiğini aktaran analistler, para piyasasındaki fiyatlamalarda, Bankanın eylül ayında faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin öne çıktığını belirtti.

Fed'in yayımladığı verilere göre, ABD'de tüketici kredileri, mart ayında bir önceki aya kıyasla 6,3 milyar dolarla beklentilerin altında artış kaydetti.

Banka yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, bir faiz indirimini desteklemesi için enflasyonla mücadele sürecinin yolunda gittiğini gösteren çok sayıda pozitif enflasyon verisi görmesi gerektiğini anlattı.

Fed'in uzun bir süre faiz oranlarını sıkı tutmasını beklediğini ifade eden Kashkari, enflasyon göstergelerinin işbirliği yapmaması halinde faiz artırımı olasılığını dışlamadığını söyledi.

Kashkari, faiz oranlarını beklenenden daha uzun süre aynı seviyede tutmanın, faiz artırıma gitmekten daha olası olduğunu kaydetti.

Kurumsal tarafta, dün bilançosunu yayımlayan teknoloji şirketi Palantir'in hisseleri, şirketin bu yıl genelinde beklediği gelirin tahminlerin altında kalması nedeniyle yüzde 15'in üzerinde değer kaybetti.

Bugün finansal sonuçlarını açıklayan medya ve eğlence devi Disney'in hisseleri de beklentilerin üzerinde kar bildirmesine rağmen yaklaşık yüzde 10 düştü.

Öte yandan, egzersiz ekipmanı ve medya şirketi Peloton'un hisseleri, bir dizi özel sermaye şirketinin, şirketi satın almayı düşündüğüne dair haber sonrasında yüzde 15'ten fazla değer kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı - Son Dakika

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