New York Borsası Rekor Seviyede Kapatıldı

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New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,69 artarak 44.293,13 puanla rekor seviyeye ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,10 artışla 6.001,35 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 artarak 19.303,57 puana çıktı.

ABD'de geçen hafta gerçekleşen başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump'ın zaferle çıkması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) beklenen faiz indiriminin desteklediği pay piyasalarında, yeni haftanın ilk işlem gününde de pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede ikinci kez başkan seçilen Donald Trump'ın yeni dönemde izleyeceği ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler ve beklentiler piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam etti.

Analistler, Trump'ın başkan seçilmesinin, vergi indirimleri ve daha rahat bir düzenleyici ortam beklentileriyle piyasaları desteklediğini belirtti.

Seçim sonuçlarının ardından yükselişe geçen dolar endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününde de 105,4 ile temmuz ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyesine yakın seyretti.

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı da Trump'ın seçim zaferi ve kripto yanlısı adayların Kongre'ye seçilmesinin ardından yükselişini sürdürdü ve 88 bin doların üzerine çıkarak rekor tazeledi.

Kurumsal tarafta da Trump'ın en büyük destekçilerinden Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın hisselerindeki yukarı yönlü seyir devam etti. Geçen hafta piyasa değeri 1 trilyon doları aşan Tesla'nın hisseleri bugün yüzde 8,9 yükseldi.

Bankacılık hisselerindeki yükseliş de dikkati çekerken, ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase'in hisseleri yaklaşık yüzde 1, Goldman Sachs'ın hisseleri yüzde 2,2, Bank of America'nın hisseleri yüzde 2,1 ve Citigroup'un hisseleri yüzde 1,7 değer kazandı.

Analistler, seçim sonuçlarının belli olmasıyla yatırımcıların odağının artık ekonomiyle ilgili gelişmelere yöneldiğini kaydetti.

ABD'de çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşmada da para politikasının seyrine dair daha fazla ipucunun aranacağını aktardı.