New York Borsası Rekor Seviyede Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

New York Borsası Rekor Seviyede Kapatıldı

New York borsası, Trump'ın zaferi sonrası yükselişle haftayı açtı, Dow Jones rekor kırdı.

12.11.2024 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,69 artarak 44.293,13 puanla rekor seviyeye ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,10 artışla 6.001,35 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 artarak 19.303,57 puana çıktı.

ABD'de geçen hafta gerçekleşen başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump'ın zaferle çıkması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) beklenen faiz indiriminin desteklediği pay piyasalarında, yeni haftanın ilk işlem gününde de pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede ikinci kez başkan seçilen Donald Trump'ın yeni dönemde izleyeceği ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler ve beklentiler piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam etti.

Analistler, Trump'ın başkan seçilmesinin, vergi indirimleri ve daha rahat bir düzenleyici ortam beklentileriyle piyasaları desteklediğini belirtti.

Seçim sonuçlarının ardından yükselişe geçen dolar endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününde de 105,4 ile temmuz ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyesine yakın seyretti.

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı da Trump'ın seçim zaferi ve kripto yanlısı adayların Kongre'ye seçilmesinin ardından yükselişini sürdürdü ve 88 bin doların üzerine çıkarak rekor tazeledi.

Kurumsal tarafta da Trump'ın en büyük destekçilerinden Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın hisselerindeki yukarı yönlü seyir devam etti. Geçen hafta piyasa değeri 1 trilyon doları aşan Tesla'nın hisseleri bugün yüzde 8,9 yükseldi.

Bankacılık hisselerindeki yükseliş de dikkati çekerken, ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase'in hisseleri yaklaşık yüzde 1, Goldman Sachs'ın hisseleri yüzde 2,2, Bank of America'nın hisseleri yüzde 2,1 ve Citigroup'un hisseleri yüzde 1,7 değer kazandı.

Analistler, seçim sonuçlarının belli olmasıyla yatırımcıların odağının artık ekonomiyle ilgili gelişmelere yöneldiğini kaydetti.

ABD'de çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşmada da para politikasının seyrine dair daha fazla ipucunun aranacağını aktardı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Dow Jones, New York, Ekonomi, Finans, Güncel, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York Borsası Rekor Seviyede Kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:24 5 kardeşin can verdiği faciayı, görgü tanığı anlattı: Annenin sesine gittik, hepsi üst üste yatıyordu 5 kardeşin can verdiği faciayı, görgü tanığı anlattı: Annenin sesine gittik, hepsi üst üste yatıyordu
23:30 İmamoğlu: Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir İmamoğlu: Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir
22:17 İsrail Savunma Bakanı Katz: Hizbullah ile ateşkes olmayacak İsrail Savunma Bakanı Katz: Hizbullah ile ateşkes olmayacak
22:00 Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti
18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı
10:29 Dubai çikolatasına markette alarm takıldı Dubai çikolatasına markette alarm takıldı
10:20 Sazan sarmalı yöntemiyle profesörü 22 milyon lira dolandırdılar Sazan sarmalı yöntemiyle profesörü 22 milyon lira dolandırdılar
10:06 Havada korku dolu anlar: Yolcu uçağının motoru kuş çarpması sonucu alev aldı Havada korku dolu anlar: Yolcu uçağının motoru kuş çarpması sonucu alev aldı
10:06 CHP’nin 81 il başkanından Özgür Özel’e güvenoyu CHP'nin 81 il başkanından Özgür Özel'e güvenoyu
10:05 Türkiye’de en az çalışan kesim yine değişmedi Türkiye'de en az çalışan kesim yine değişmedi
10:02 Trump daha derin bir savaş kızışabilir Trump daha derin bir savaş kızışabilir
09:58 ABD Başkanı Biden, plajda düşme tehlikesi geçirdi, eşinin tepkisi tartışma yarattı ABD Başkanı Biden, plajda düşme tehlikesi geçirdi, eşinin tepkisi tartışma yarattı
09:51 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 02:06:56. #1.11#
SON DAKİKA: New York Borsası Rekor Seviyede Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.