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New York Borsası Yükseldi

Dow Jones yüzde 0,38, S&P 500 yüzde 0,53, Nasdaq yüzde 0,25 arttı. Faiz oranları sabit kaldı.

31.01.2025 01:16
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NEW New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,38 artarak 44.882,13 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,53 artışla 6.071,17 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 kazançla 19.681,75 puana ulaştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiğini belirterek faiz indirimlerine ara vermesinin ardından, pay piyasalarında bugün pozitif seyir izlendi.

Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu.

Fed Başkanı Jerome Powell da politika duruşunun eskisine kıyasla önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olması ve ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını ifade etmişti.

Analistler, ABD'nin ticari ve ekonomik alanda atacağı adımların küresel ticaret üzerindeki olası etkilerine yönelik endişelerin varlığını koruduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifeleri açıklayacağını söyledi. Trump, Çin'e yönelik de gümrük tarifesi hazırlamayı değerlendirdiklerini kaydetti.

Trump'ın açıklamaları sonrasında dolar endeksi 108,2'ye yükselirken, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi ise yüzde 4,52'ye indi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,3 ile beklentilerin altında büyüdü.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 25 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 16 bin kişi azalışla 207 bine düştü.

Analistler, verilerin Fed'in ülkede iş gücü piyasasındaki koşulların büyük ölçüde dengede olduğuna yönelik söylemlerini desteklediğine işaret etti.

ABD'de bekleyen konut satışları da geçen yıl aralıkta yatay seyredeceğine yönelik beklentilerin aksine yüzde 5,5 azaldı.

Kurumsal tarafta, dün piyasaların kapanışından sonra bilançosunu yayımlayan ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın geliri ve karı beklentilerin altında gerçekleşti. Buna karşın, şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 3 yükseldi.

Meta'nın hisseleri de piyasa beklentilerinin üzerinde gelir ve kar açıklamasının ardından yüzde 1,5 değer kazandı.

Geçen yılın ekim-aralık döneminde geliri yüzde 12 artan Microsoft'un hisseleri ise zayıf gelir beklentisi bildirmesi sonrasında yüzde 6'nın üzerinde geriledi.

IBM'nin hisseleri de karının beklentileri aşması sonrasında yaklaşık yüzde 13 arttı.

Öte yandan, dün Başkent Washington yakınlarında American Airlines'a ait 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter, havada çarpışarak düştü. American Airlines'ın hisseleri yüzde 2,5 değer kaybetti.

Kaynak: AA

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