New York Borsası Yükselişle Kapatıldı - Son Dakika
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New York Borsası Yükselişle Kapatıldı

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Hazine tahvili faizlerindeki düşüş ve çip hisselerindeki artışla New York borsası yükseldi.

NEW New York borsası, hazine tahvili faizlerindeki düşüş ve çip hisselerindeki toparlanmayla günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,30 artarak 53.577,40 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 artışla 7.677,28 puana ve ?Nasdaq endeksi yüzde 0,66 kazançla 26.151,30 puana çıktı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 8 baz puan düşüşle yüzde 4,62'ye ve 30 yıllık tahvil faizi 7 baz puan azalışla yüzde 5,16'ya geriledi.

Öte yandan dün üst üste 7. günde düşüş kaydeden Nvidia hisseleri, şirketin yarın açıklayacağı bilanço öncesinde bugün yüzde 2,2 değer kazandı. Diğer çip şirketlerinden Advanced Micro Devices'in hisseleri yaklaşık yüzde 5 ve Micron Technology'nin hisseleri yüzde 2,5 arttı.

ABD'nin Louisiana eyaletinde yeni bir uzay üssü inşa etmeyi ve bu proje kapsamında bölgeye en az 100 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyuran SpaceX'in hisseleri de yüzde 2'den fazla yükseldi.

Ticaret cephesinde, Kanada yönetimi, ABD'nin birçok Kanada ürününe yönelik yüzde 50 gümrük vergisi getirmesine yanıt olarak yaklaşık 20 milyar dolarlık ABD ürününe 8 Eylül'den itibaren yüzde 15, 25 veya 50 misilleme tarifesi uygulanacağını bildirdi.

Kanada Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, karşı gümrük vergilerinin, ABD tarifelerinden en çok etkilenen çelik, süt ürünleri, beyaz eşya, tarım ekipmanları, kağıt ve elektronik gibi sektörlere odaklanacağı kaydedildi.

Açıklamada, daha önce yüzde 25'lik karşı gümrük vergisi uygulanan ABD'den ithal edilen çelik ve alüminyum ürünleri ile mobilya ve giyim eşyalarının yüzde 50 tarifeye tabi tutulacağı aktarıldı. Yüzde 25 gümrük vergisine tabi ürünler arasında ise ev aletleri, peynir gibi süt ürünleri, balık ve deniz ürünleri ile belirli çelik ve alüminyum türevi ürünlerin bulunduğu belirtildi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ağustosta 89,4 değerine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ülkede S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 1,5 artış kaydetti.

ABD'de yeni konut satışları, temmuzda aylık yüzde 10,5 azalarak beklentilerin altına indi.?

Kaynak: AA

Teknoloji, New York, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York Borsası Yükselişle Kapatıldı - Son Dakika

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