New York Filarmoni Orkestrası, Çin Yeni Yılı\'nı kutladı

NEW YORK, 22 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde New York Filarmoni Orkestrası tarafından Çin Yeni Yılı'nı kutlamak üzere düzenlenen konserde performans sergileyen müzisyenler, 20 Şubat 2024.

New York Filarmoni Orkestrası, Salı günü Lincoln Center'daki David Geffen Salonu'nda canlı bir konser vererek Ejderha Yılı'nı görkemli bir şekilde kutladı.

New York Filarmoni Orkestrası, 12 yıldır üst üste Çin Yeni Yılı'nı kutluyor. Bu gelenek, 2012 yılında Çinli şef Yu Long tarafından başlatıldı. (Fotoğraf: Winston Zhou/Xinhua)