New York'ta CEO Thompson Cinayeti - Son Dakika
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New York'ta CEO Thompson Cinayeti

NYPD, UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ın cinayetini araştırmak için arama başlattı.

04.12.2024 21:46
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NEW ABD'de New York polisi (NYPD), ülkenin önde gelen sağlık sigorta şirketi UnitedHealthcare'in Üst Yöneticisi (CEO) Brian Thompson'ın katilinin yakalanması için şehirde kapsamlı arama başlattı.

NYPD, bu sabah gerçekleşen silahlı saldırı nedeniyle basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda NYPD'den komiser Jessica Tisch, saldırganın Thompson'ı öldürmek için pusuda beklediğinin anlaşıldığını belirterek, "Birçok kişi şüphelinin yanından geçti ancak o kurbanını bekleyerek onu hedef aldı. Kurbanı konferans salonuna yürürken şüpheli arkadan yaklaşıp birkaç el ateş etti, en az bir kez sırtından ve en az bir kez de sağ yanından vurdu." dedi.

Saldırganın önce yürüyerek olay yerinden kaçtığı ve sonrasında da belediyeye ait sokaklarda bulunan e-bisiklet ile Central Park'ta görüldüğünü belirten Tisch, güvenlik kameralarından alınan fotoğrafları paylaşarak zanlının yakalanması için halktan yardım istedi.

Tisch, zanlının yakalanması için 10 bin dolar ödül koyduklarını belirterek, "NYPD, şu an tam bir soruşturma yürütüyor ve şüpheli yakalanana kadar rahat nefes almayacak." ifadesini kullandı.

"Bu rastgele bir şiddet eylemi gibi görünmüyor"

NYPD Baş Dedektifi Joseph Kenny de kamera kayıtlarına göre maske takmış beyaz bir erkek olan zanlının otel önüne yaya geldiği, saldırıda birkaç el ateş ettikten sonra silahının tutukluluk yaptığı ve arızayı hızlıca gidererek ateşe devam ettiği detaylarını paylaştı.

Kenny, saldırganının profesyonelliği konusundaki sorulara, soruşturmanın sürdüğüne işaret ederek cevap vermezken, ayrıca olay yerinde bulunan bir cep telefonunun da incelenmeye alındığını belirtti.

Thompson'ın ailesi ile görüşülüp sosyal medya hesaplarının incelendiğini, görgü tanıkları ve otel çalışanları ile konuşulduğunu belirten Kenny, "Bu cinayetin nedeni şu anda bilinmiyor ancak eldeki kanıtlara dayanarak, kurbanın özellikle hedef alındığı anlaşılıyor. Bu rastgele bir şiddet eylemi gibi görünmüyor." dedi.

ABD'nin en büyük sağlık sigorta şirketlerinden UnitedHealthcare'in Üst Yöneticisi (CEO) Brian Thompson, New York Manhattan'da bir konferans için geldiği otele girerken bu sabah uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Son 20 yıldır ABD'nin önde gelen sağlık sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare için çalışan 50 yaşındaki Thompson, 2021 yılından bu yana CEO olarak görev yapıyordu.

Kaynak: AA

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