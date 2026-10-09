New York'ta Maduro ve eşine işkence suçlaması eklendi, 10 yıldan müebbet riski var

ABD'nin 3 Ocak'taki askeri müdahalesi sonucu alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in New York'taki mahkemede görülen dava dosyasına yeni suçlamalar eklendi.

ABD Adalet Bakanlığının internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, federal savcılar, Maduro'nun 2013'te başlayarak siyasi muhaliflerine karşı "devlet destekli işkence ve baskı sistemini onayladığını", eşi Flores'in de "rejimin kullandığı şiddet mekanizmalarının geliştirilmesine yardımcı olduğunu" iddia etti.

Açıklamada, New York Güney Bölgesi Başsavcısı Jamie McDonald'ın, "Bugünkü ek iddianamede belirtildiği üzere, Nicolas Maduro Moros ve Cilia Adela Flores de Maduro, 20 yılı aşkın süredir, daha önce yöneltilen uyuşturucu kaçakçılığı ve silah suçlarına ek olarak ABD vatandaşlarına işkence de dahil olmak üzere işkence suçlarını işlemek için komplo kurmuşlardır." ifadesine yer verildi.

Maduro ve eşinin, haklarındaki suçlamalar göz önüne alındığında en az 10 yıldan müebbete kadar hapis cezasına çarptırılma ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.

FBI Direktörü Patel'den açıklama

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi Flores hakkında "işkence yapmaya yönelik komplo kurma" suçlamasıyla yeni federal davalar açıldığını duyurdu.

Patel, "İddianamede belirtildiği üzere, Maduro rejimi, Venezuela hükümetinin gözetiminde tutulan bir düzineden fazla Amerikan vatandaşına işkence uyguladı; bu işkenceler arasında uyuşturucu verme, elektrik şoku, cinsel saldırı ve daha fazlası yer alıyor. Şimdi suçlarının hesabını verecekler." ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Maduro ve eşi 3 Ocak'tan bu yana New York'un Brooklyn kentindeki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuluyor.