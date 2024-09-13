New York'ta Müslüman Öğrencilere Zorbalık - Son Dakika
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New York'ta Müslüman Öğrencilere Zorbalık

New York'ta Müslüman öğrencilerin %60'ı inançları nedeniyle zorbalığa maruz kalıyor.

13.09.2024 19:50
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NEW ABD'de yayımlanan bir raporda, New York kentinde 9-18 yaş aralığındaki Müslüman öğrencilerin yüzde 60'a yakınının inançlarından dolayı akran zorbalığına maruz kaldığı ortaya çıktı.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi New York Ofisi (CAIR-NY) tarafından "Okullarda Nefreti Hissetmek" başlıklı bir rapor yayımlandı.

Raporda, New York'ta ilk, orta ve lise seviyesindeki okullardaki Müslüman öğrencilerin yüzde 58,2'sinin dinlerinden dolayı akran zorbalığına maruz kaldığı, başörtüsü takan kız öğrencilerin yüzde 44,7'sinin de örtülerinden dolayı rahatsız edici uygulamalara uğradığı belirtildi.

Müslüman oldukları için akran zorbalığına uğrayan öğrencilerin yüzde 43'ü olay anında yardım istemezken, 74,6'sının diğer öğrenciler tarafından karşılaştıkları bu muameleyi okulda herhangi bir yetişkine söylemediği görüldü.

Müslüman öğrencilerin yüzde 29'u, okullardaki öğretmen, yönetici veya diğer görevli yetişkinlerin Müslümanları incitici eylem ve ifadelerde bulunduğunu belirtirken, yüzde 79,4'ü yetişkinler tarafından yapılan bu eylemlerin rapor edilmediğini bildirdi.

Raporun, yüzde 91,7'si devlet okulu, yüzde 4,6'sı charter okulu ve yüzde 3,8'i de İslami olmayan özel okullardan 500 Müslüman öğrenciyle yapılan anketten çıkan sonuçlara göre hazırlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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