ABD'nin New York eyaletinde yaşayan Müslümanlar, iftar yaptıktan sonra teravih namazı kıldı.
Müslümanlar, ramazan ayı dolayısıyla eyaletin ünlü Times Meydanı'nda bir araya geldi.
Aralarında her yaştan Müslümanın bulunduğu grup, burada akşam namazını kıldıktan sonra birlikte oruç açtı.
Daha sonra farklı etnik kökenlerden Müslümanlar, saf tutarak teravih namazını kıldı.
Son Dakika › Güncel › New York'ta Müslümanlar Teravih Namazı Kıldı - Son Dakika
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