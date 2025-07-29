New York'ta Silahlı Saldırı: 1'i Polis 2 Yaralı

NEW ABD'nin New York kentindeki silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 1'i polis memuru 2 kişi vuruldu.

Yetkililer, New York'un Manhattan bölgesinde silahlı bir saldırı meydana geldiğini ve 1 kişinin ateş açtığını bildirdi.

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, saldırıda 1'i polis memuru 2 kişi vuruldu.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları için uyarıda bulundu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Dan Bongino ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FBI çalışanlarının destek amaçlı olay yerine intikal ettiğini kaydetti.

New York polisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu

New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından şehirde paniğe yol açan olaydan kısa süre sonra bölge sakinlerini rahatlatan bir açıklama yapıldı.

NYPD Polis Komiseri Jessica Tisch, X hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda olay yeri kontrol altına alındı ve tek başına hareket eden saldırgan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan ABD medyasının New York polisine dayandırdığı haberlerde ise saldırganın, Park Caddesi'ndeki bir binanın 33. katında intihar ettiği bilgileri yer aldı.

Saldırıda vurulan mağdurların sağlık durumu tam olarak bilinmezken, polis memurunun Weill Cornell Tıp Merkezi'ne, diğer sivil yaralının ise Bellevue Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgileri paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında, elinde uzun namlulu bir silah bulunan, siyah gözlüklü ve kıvırcık saçlı bir erkek şüpheli Park Caddesi'ndeki 345 kapı numaralı binaya girerken görülüyor.