New York'ta Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 6 Yaralı

NEW YORK, 30 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki 345 Park Avenue adresinde meydana gelen silahlı saldırının ardından bölgede nöbet tutan bir polis, 29 Temmuz 2025.

New York'un Manhattan bölgesinde pazartesi akşamı gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Saldırgan, olayın ardından ofis binasında kendini vurarak intihar etti. (Fotoğraf: Liu Yanan/Xinhua)