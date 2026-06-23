Ney Dinletisi Burdur'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ney Dinletisi Burdur'da Gerçekleştirildi

23.06.2026 09:35
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Burdur Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 'Ney Dinletisi' ile kursiyerler performans sergiledi.

BURDUR Halk Eğitim Merkezi'nde 'Ney Dinletisi' adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Burdur Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ney kursuna katılan kursiyerlerin 'Ney Dinletisi' adlı etkinliği konferans salonunda gerçekleştirildi. Kurs veren müzik öğretmeni Mehmet Özer, geçen yıl eylül ayında başlayan kursta 300 saat eğitim uygulandığını anlattı. Kursiyerler ney dinletisinde performanslarını sergiledi. Dinleti sonunda konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hamit Kayacıoğlu, "Kursiyerlerimizi görünce etkilendim, gurur duydum. Bu enstrüman özel bir enstrüman ve çok az sayıda icracısı var" dedi.

Kaynak: DHA

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