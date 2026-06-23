Ney Dinletisi Burdur'da Gerçekleştirildi

BURDUR Halk Eğitim Merkezi'nde 'Ney Dinletisi' adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Burdur Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ney kursuna katılan kursiyerlerin 'Ney Dinletisi' adlı etkinliği konferans salonunda gerçekleştirildi. Kurs veren müzik öğretmeni Mehmet Özer, geçen yıl eylül ayında başlayan kursta 300 saat eğitim uygulandığını anlattı. Kursiyerler ney dinletisinde performanslarını sergiledi. Dinleti sonunda konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hamit Kayacıoğlu, "Kursiyerlerimizi görünce etkilendim, gurur duydum. Bu enstrüman özel bir enstrüman ve çok az sayıda icracısı var" dedi.