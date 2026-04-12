Nezaket Haftası: Toplumsal Değerler Güçleniyor

12.04.2026 13:14
Vali Şahin, nezaketin eğitimden sosyal yaşama yayılmasını ve kalıcı bir kültür haline gelmesini vurguladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, nezaketin eğitimden sosyal yaşama kadar her alanda kalıcı bir davranış kültürüne dönüşmesi gerektiğini ifade etti.

Şahin, "Nezaket Haftası" dolayısıyla yayımladığı mesajında, nezaketin bireyler arasındaki bağı güçlendiren, toplumsal güven duygusunu pekiştiren ve ortak yaşam kültürünün en önemli dayanaklarından biri olan temel bir değer olduğunu belirtti.

Toplumsal hayatın huzur, saygı ve karşılıklı anlayış temelinde güçlenmesine kakı sunan bu anlayışı pekiştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Nezaket Haftası'nı Ankara'da idrak etmenin memnuniyetini yaşadıklarını aktaran Şahin, iletişim biçimlerinin hızla değişmesiyle birlikte kullanılan dil ve sergilenen tutumların öneminin arttığına işaret etti.

Özellikle çocuk ve gençler arasında zaman zaman karşılaşılan akran zorbalığı ile dijital ortamlardaki olumsuz iletişim örneklerinin, empati, saygı ve anlayış temelli bir yaklaşımın güçlendirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Şahin, bu yönüyle Nezaket Haftası'nın yalnızca bir farkındalık çalışması olmadığının, aynı zamanda toplumsal değerleri yeniden hatırlatan önemli bir imkan olduğunun altını çizdi.

Şahin, şunları kaydetti:

"Nezaketin hayatın her alanına yansıması, belirli bir zaman dilimiyle sınırlı kalmamalı, eğitimden sosyal yaşama kadar her alanda kalıcı bir davranış kültürüne dönüşmelidir. İnanıyoruz ki küçük bir tebessüm, içten bir selam ve saygılı bir yaklaşım, bireylerin hayatında olduğu kadar toplumun genelinde de güçlü ve kalıcı etkiler oluşturacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Nezaket Haftası'nın ilimizde birlik, saygı ve anlayış kültürünü daha da güçlendirmesini temenni ediyor, katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

13:25
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
12:41
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
11:30
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret’in kardeşi...
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...
11:28
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
11:17
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
10:59
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder
Advertisement
