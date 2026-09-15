Niğde Altunhisar'da 480 yıllık Şeyh Ahmet Türbesi bakım sonrası yeniden ibadete açıldı - Son Dakika
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Niğde Altunhisar'da 480 yıllık Şeyh Ahmet Türbesi bakım sonrası yeniden ibadete açıldı

Niğde Altunhisar\'da 480 yıllık Şeyh Ahmet Türbesi bakım sonrası yeniden ibadete açıldı
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Niğde'nin Altunhisar ilçesindeki 480 yıllık Şeyh Ahmet Türbesi, bakım, onarım ve tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açıldı. İlçe Müftüsü Adem Bozkurt ile vatandaşlar türbede öğle namazı kıldı.

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde 480 yıllık geçmişe sahip Şeyh Ahmet Türbesi yeniden ibadete açıldı.

Altunhisar Belediyesinden yapılan açıklamada, türbenin bakım, onarım ve tadilat çalışmaları tamamlandı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İlçe Müftüsü Adem Bozkurt ile vatandaşlar türbede öğle namazı kıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altunhisar Belediye Başkanı Neşet Doygun, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde Altunhisar'da 480 yıllık Şeyh Ahmet Türbesi bakım sonrası yeniden ibadete açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde Altunhisar'da 480 yıllık Şeyh Ahmet Türbesi bakım sonrası yeniden ibadete açıldı - Son Dakika
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