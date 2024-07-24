Niğde Belediyesi, e-ruhsat ve e-çap uygulamalarını düzenlediği toplantıda tanıttı - Son Dakika
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Niğde Belediyesi, e-ruhsat ve e-çap uygulamalarını düzenlediği toplantıda tanıttı

Niğde Belediyesi, ruhsat ve çap işlemlerinin daha hızlı ve yenilikçi bir şekilde yapılabilmesi için e-ruhsat ve e-çap uygulamasına geçti. Geçilen uygulama Niğde Belediyesi Kültür Merkezinde sektör temsilcileri ile düzenlenen toplantıda anlatıldı. Niğde Belediyesinin ruhsat verme işlemlerinde süreci daha da sağlıklı ve hızlı hale getireceği yeni uygulama ile ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, işlemlerde iletişim kopukluğunun önüne geçileceğini ve işlemlerin şeffaf bir şekilde takip edilebileceğini söyledi.

24.07.2024 19:49
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Niğde Belediyesi, e-ruhsat ve e-çap uygulamalarını düzenlediği toplantıda tanıttı

NİĞDE - Niğde Belediyesi, ruhsat ve çap işlemlerinin daha hızlı ve yenilikçi bir şekilde yapılabilmesi için e-ruhsat ve e-çap uygulamasına geçti.

Geçilen uygulama Niğde Belediyesi Kültür Merkezinde sektör temsilcileri ile düzenlenen toplantıda anlatıldı.

Niğde Belediyesinin ruhsat verme işlemlerinde süreci daha da sağlıklı ve hızlı hale getireceği yeni uygulama ile ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, işlemlerde iletişim kopukluğunun önüne geçileceğini ve işlemlerin şeffaf bir şekilde takip edilebileceğini söyledi.

Özdemir; " "Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ve iletişim kopukluğunun olmaması için e-ruhsat uygulaması bizi rahatlatacak. Belediyede onlarca birimimiz var ama hep imar birimi üstünden işin zaman aldığı, ruhsat vermenin çok uzun sürdüğü gibi şikayetler alıyorduk. Bu uygulama en çok beni mutlu edecek. En azından herkes dakika, saniyesi itibariyle hangi belgeler ne zaman belediyeye ulaştı, eksiksiz ne zaman ulaştı, belediye buna ne zaman dönüş yaptı gibi işlemler açık bir şekilde görebilecek. Böylece müteahhit yapı denetimine, belediye yapı denetimine ya da çekişmenin önüne geçmiş olacağız. Uygulamada bütün işlemler şeffaf olacak, gecikmeler, aksaklıklar ve dedikoduların önüne bu uygulama sayesinde geçilecek. "dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Niğde Belediyesi, e-ruhsat ve e-çap uygulamalarını düzenlediği toplantıda tanıttı - Son Dakika

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