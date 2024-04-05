Niğde Belediyesi, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda son mahalle iftarını düzenledi - Son Dakika
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Niğde Belediyesi, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda son mahalle iftarını düzenledi

Niğde Belediyesi, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı\'nda son mahalle iftarını düzenledi

Niğde Belediyesi, ramazan ayının son mahalle iftarını Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda gerçekleştirdi. Yeniden seçilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, vatandaşlarla bir araya gelerek orucunu açtı. Özdemir, seçimlerde destek olanlara teşekkür ederek, önümüzdeki 5 yılda da çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. İftarın ardından çocuklar için animasyon gösterisi düzenlendi.

05.04.2024 11:12
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Niğde Belediyesi, ramazan ayının son mahalle iftarını Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda verdi.

Yeniden Niğde Belediye Başkanı seçilen Emrah Özdemir, "Büyük İftar Sofrası"nda vatandaşlarla bir araya gelerek orucunu açtı.

Özdemir, burada yaptığı konuşmada, seçimlerde kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Önündeki 5 yıllık süreçte gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirten Özdemir, "Niğde için çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

İftarın ardından çocuklar için animasyon gösterisi yapıldı.

Kaynak: AA

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