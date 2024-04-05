Niğde Belediyesi, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı\'nda son mahalle iftarını düzenledi

Niğde Belediyesi, ramazan ayının son mahalle iftarını Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda verdi.
Yeniden Niğde Belediye Başkanı seçilen Emrah Özdemir, "Büyük İftar Sofrası"nda vatandaşlarla bir araya gelerek orucunu açtı.
Özdemir, burada yaptığı konuşmada, seçimlerde kendisine destek olan herkese teşekkür etti.
Önündeki 5 yıllık süreçte gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirten Özdemir, "Niğde için çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
İftarın ardından çocuklar için animasyon gösterisi yapıldı.
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Gazi Osman Paşa'nın vefatının 124'üncü yıl dönümünde doğum yeri olan Tokat'ta anma töreni düzenlendi. Törende, Osman Paşa'nın vatanseverlik ve cesaret dolu yaşamı vurgulandı ve gelecek kuşaklara ilham kaynağı olmaya devam ettiği belirtildi.
Ege İhracatçı Birlikleri'nin Mart ayındaki ihracatı yüzde 6,7 düşerek 1 milyar 729 milyon dolardan 1 milyar 612 milyon dolara geriledi. Maliyet artışları ve rekabet gücündeki azalma ihracatta gerilemeye sebep oldu. Sanayi ürünleri ihracatı yüzde 10, tarım ürünleri ihracatı yüzde 6 geriledi. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği zirvedeki yerini korurken, tütün sektörü ihracat artış rekortmeni oldu. Egeli madenciler ise Çin'e yapılan ihracatta rekor kırdı.
İsrail istihbaratına Türkiye'de topladığı bilgileri aktaranlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.