Niğde Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yenilendi - Son Dakika
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Niğde Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yenilendi

Niğde Belediyesi tarafından yenilenen yarı olimpik yüzme havuzu yarın hizmete açılıyor. Havuzun alt ve üst yapısı yenilenerek yeni bir görünüme kavuştu. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğdelileri havuza davet etti.

29.07.2024 16:59
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Niğde Belediyesinin yenilediği Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yarın hizmete açılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bakıma alınan yüzme havuzunda yenileme çalışmaları tamamlandı.

Alt ve üst yapısıyla yenilenen havuz, yarından itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, çalışmalarla havuzun yeni görünüme kavuştuğunu belirterek, sıcaktan bunalan Niğdelileri havuza davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yenilendi - Son Dakika

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