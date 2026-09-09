Niğde Bor'da domates ve kavun hasadı başladı; üreticiler tarlalarda mesaiye koyuldu - Son Dakika
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Niğde Bor'da domates ve kavun hasadı başladı; üreticiler tarlalarda mesaiye koyuldu

Niğde Bor\'da domates ve kavun hasadı başladı; üreticiler tarlalarda mesaiye koyuldu
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Niğde'nin Bor ilçesinde domates ve kavun hasadına başlandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kahraman, tarlaları ziyaret ederek üreticilerden sezon durumu ve hasat sürecine ilişkin bilgi aldı.

Niğde'nin Bor ilçesinde tarımsal üretimde önemli yer tutan domates ve kavunun hasadı başladı.

Tarlalarda devam eden hasat çalışmalarında üreticiler, yetiştirdikleri domates ve kavunları topluyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kahraman, domates hasadının yapıldığı arazileri ziyaret ederek, üreticilerle bir araya geldi.

Tarladaki çalışmaları inceleyen Kahraman, üreticilerden sezonun durumu ve hasat süreci hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde Bor'da domates ve kavun hasadı başladı; üreticiler tarlalarda mesaiye koyuldu - Son Dakika

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