Niğde\'de 19 Mayıs fener alayı coşkusu

Adnan ÇELEBİ NİĞDE NİĞDE'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayı yürüyüşü, yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Derbent Kavşağı'ndan başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Niğde'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikler gün boyu büyük bir coşku içerisinde devam etti. Kentte gerçekleştirilen törenler, spor gösterileri ve gençlik etkinliklerinin ardından akşam saatlerinde düzenlenen fener alayıyla bayram heyecanı zirveye ulaştı.

Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüşe katılan vatandaşlar, marşlar eşliğinde bayram coşkusunu sokaklara taşıdı. Derbent Kavşağı'ndan başlayan fener alayı yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yürüyüş boyunca vatandaşlar, renkli görüntüler oluştururken gençlerin yoğun katılımı dikkat çekti.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda çeşitli gösteriler düzenlenirken, vatandaşlar 19 Mayıs'ın coşkusunu hep birlikte yaşadı. Bayram kutlamaları gece boyunca devam eden etkinliklerle sona erdi.