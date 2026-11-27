Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmada 1 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 272 bin 621 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.