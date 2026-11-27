Niğde'de 272 bin 621 sentetik hapın ele geçirildiği operasyonda zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'de narkotik ve istihbarat ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmasında 1 şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 272 bin 621 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi; adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmada 1 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 272 bin 621 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?