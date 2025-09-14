Niğde'de Atık Su Çamurundan Doğal Gübre - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Niğde'de Atık Su Çamurundan Doğal Gübre

Niğde\'de Atık Su Çamurundan Doğal Gübre
14.09.2025 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde OSB'deki arıtma tesisinden çıkan çamur, kurutularak çiftçilere doğal gübre olarak dağıtılıyor.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulu İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde arıtılan sulardan çıkan çamur, kurutularak doğal gübreye dönüştürülüyor.

Tesisten çıkan ve tehlikeli atık sınıfına girmeyen çamurlardan elde edilen günlük yaklaşık 1,5 ton doğal gübre, kentteki çiftçilere dağıtılarak tarıma destek veriliyor.

Niğde OSB Müdürü Mahmut Peşin, AA muhabirine, OSB'de yatırımın artmasıyla arıtma tesisine gelen atık suyun debisinin de yükseldiğini söyledi.

Artışa bağlı olarak tesisin kademesini de artırdıklarını anlatan Peşin, şöyle konuştu:

"Atık su arıtma tesislerini işleten yerel yönetimlerin ve organize sanayilerin en büyük işletme maliyetlerinden birisi, arıtma tesisinden çıkan çamur. Şu anki çevre mevzuatına göre, arıtma tesisinden çıkan çamurlar analiz ettirilir, tehlikeli atık sınıfındaysa bunu lisanslı tehlikeli atık toplama firmalarına teslim etmeniz gerekmektedir. Bu da ciddi bir işletme maliyetini oluşturmaktadır. Arıtma tesisimize gelen atık suların herhangi bir kimyasal maddeyi içermemesi, tamamen evsel, yemekhane, mutfak ve lavabo atıklarından gelmesi dolayısıyla arıtılan sulardan günlük yaklaşık 20-25 ton arasındaki kek halindeki çamur, bunkerlere (depo) biriktiriliyor. Laboratuvarlarda yaptırdığımız analizler sonrasında tesisimizden çıkan çamurun tarımda doğal gübre olabileceğini belirledik."

"Çiftçilerimizden yoğun talep görüyoruz"

Peşin, arıtma tesisinden çıkan çamuru doğal yöntemlerle kurutmanın kısıtlı olduğunu ifade etti.

Solar ve saha kurutmasının da olduğunu dile getiren Peşin, şöyle devam etti:

"İlimizde kış aylarının yoğun ve uzun olması sebebiyle solar kurutmanın yatırım maliyeti çok yüksek. Tasarımı tamamen Niğde OSB'ye ait ve bölgemizde faaliyette olan firmayla yaptığımız istişareler neticesinde, burgu presten aldığımız kek halindeki çamurları biriktiriyoruz. Arıtma tesisinden çıkan çamuru döner fırında yakarak kurutuyoruz ve günlük 20 ton kek halindeki çamurdan 1,5 ton kurutulmuş doğal gübre elde ediyoruz. Çiftçilerimize gübreyi ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Günlük çıkan 1,5 ton gübre için de çiftçilerimizden yoğun talep görüyoruz."

Mahmut Peşin, İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden çıkan kokuya ponza taşıyla önlem aldıklarını belirterek, karbon filtre kurulum maliyetini de düşürdüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, OSB, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de Atık Su Çamurundan Doğal Gübre - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

11:50
Ankara’yı sarsan iddia 8 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
11:31
Gürsel Tekin’den Özel’e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
10:38
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
10:19
Lütfü Savaş CHP’nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Lütfü Savaş CHP'nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
10:07
Çinliler kafaya koydu 700 bin liraya otomobil satacaklar
Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar
09:40
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 12:20:26. #7.13#
SON DAKİKA: Niğde'de Atık Su Çamurundan Doğal Gübre - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.