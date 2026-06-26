Niğde'de Gölette Boğulan Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Niğde'de Gölette Boğulan Genç Kız Hayatını Kaybetti

Niğde\'de Gölette Boğulan Genç Kız Hayatını Kaybetti
26.06.2026 23:34
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16 yaşındaki Gökçe Kulaksız, Niğde'deki gölette çırpınarak hayatını kaybetti. Jandarma soruşturma başlattı.

NİĞDE'de Tumlu Yaylası'nda düştüğü göletten bilinci kapalı halde çıkarılan Gökçe Kulaksız (16), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Gümüşler beldesindeki Tumlu Yaylası'nda meydana geldi. Yayladaki gölete düşen Gökçe Kulaksız, suda çırpınmaya başladı. Gökçe'nin gölette çırpınarak yardım istediği fark eden yakınları, genç kızı kendi imkanlarıyla sudan çıkardı. Bilinci kapanan Gökçe, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Gökçe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gökçe Kulaksız'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraflı

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Gökçe, Niğde, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de Gölette Boğulan Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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