Niğde\'de İdari Sınır Tespiti İçin Komisyon Kuruldu

Niğde'de Gümüşler ve Aktaş belde belediyelerinin idari sınırının tespiti için komisyon kuruldu.

Merkeze bağlı iki belde, Niğde Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Milli Emlak Genel Müdürlüğüne idari sınırların yerinde tespit edilip taraflarına bildirilmesi talebiyle başvuruda bulundu.

Başvurunun ardından Niğde Valiliği bünyesinde komisyon kuruldu.

Komisyonda görevli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü ekipleri, iki beldenin sınırındaki Gümüşler Barajı ve çevresinde incelemede bulundu.

İncelemeye, Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Uzan, Aktaş Belediye Başkanı Kamber Türkmen ve belde sakinleri katıldı.

Uzan, gazetecilere yaptığı açıklamada, başvuru dilekçeleri üzerine kurulan komisyonun, 1953'te iki muhtarlık tarafından belirlenen sınırları yerinde görmek için geldiğini söyledi.

Gümüşler Barajı'nın konumunun yıllardır iki belde arasında polemik konusu olduğunu anlatan Uzan, şunları kaydetti:

"Gümüşler Barajı'na Aktaşlılar'ın 'bizim' demesi gibi konular artık gündemden çıkacak. İnşallah biz de yetki alanlarımızı bilerek daha iyi hizmetler üreteceğiz. Özellikle Gümüşler Barajı etrafındaki bazı problemleri ortadan kaldırmış olacağız. Bu bölgelerde ciddi kadastro hatalarının olduğunu tespit ettik. Bu kadastro hatalarının tespiti üzerine de komisyon bizi haklı buldu ve gerekçelerini yazdı. Aktaş Belediyesi tarafından yapılan imarların maalesef bölge halkına ciddi zararlar verdiğini de tespit ettik. İnşallah kısa sürede bu idari sınır problemini çözüp bölgedeki vatandaşlarımıza ve idari sınırımızda kalan Aktaşlılar'a ait olan parsellerde de gerekli altyapı ve içme suyu problemlerini ortadan kaldırmış olacağız."

Türkmen de 1953'te belirlenen sınırların yerine yeni bir sınırın oluşturulmaya çalışıldığını iddia etti.

Komisyonun çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Türkmen, "Yıllardır kullandığımız araziler, tarlalar sınır kabul edilerek bu olayın çözülmesini istiyoruz. Gümüşler'in ne 1 metresini isteriz ne de Gümüşler bizim 1 metremizi istesin. Sadece beldemizin sınırlarını korumaya ve beldemizin sınırlarını anlatmaya devam edeceğiz. İnşallah bizim beldemiz ve Gümüşler Beldesi'nin adına da üzücü bir olay çıkmaz. Devletimizin komisyonunun doğru kararı vereceğine eminiz." dedi.