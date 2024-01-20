Niğde\'de Kamyonet ile Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı

Niğde'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

H.B.Y. (48) idaresindeki 06 COZ 492 plakalı otomobil, Niğde- Kayseri kara yolu Konaklı beldesi kavşağında T.Ç'nin (26) kullandığı 51 FH 918 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü H.B.Y. olay yerinde hayatını kaybetti, eşi N.Y. (45), oğlu Jandarma Uzman Çavuş M.Y. (24), gelini K.Y. (21) ve dünürü A.B. (54) ile kamyonet sürücüsü T.Ç, yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.