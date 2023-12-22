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Niğde'de kavga: 1 kişi silahla, 8 kişi sopayla yaralandı - Son Dakika
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Niğde'de kavga: 1 kişi silahla, 8 kişi sopayla yaralandı

Niğde'de husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla, 8 kişi sopayla yaralandı. Kavga, araçlara zarar verilmesiyle başladı ve tartışma kavgaya dönüştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirtildi.

Niğde\'de kavga: 1 kişi silahla, 8 kişi sopayla yaralandı
22.12.2023 - 19:07,
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Niğde'de husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla, 8 kişi sopayla yaralandı.

Alınan bilgiye göre içinde D.E. (36), H.E. (39) B.E. (64), M.E. (21) M.A.E'nin (47) içinde bulunduğu otomobil, aralarında husumet bulunan M.D'nin Ata Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin önünde duran 4 araca çarparak zarar verdi.

İş yerinden çıkanlarla olay yerine gelenler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada D.E. av tüfeğiyle H.E, B.E, M.E, M.A.E. ile O.D. (24) F.D. (22) M.D. (65) Y.D.E. (26) sopayla darp sonucu yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen D.E'nin tedavisi sürüyor.

İşlemleri tamamlanan 8 kişi ise emniyete götürüldü.

Öte yandan olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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Niğde, Olay, Polisiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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