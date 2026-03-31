Niğde\'de Kuaför Saldırısına Tutuklama

Niğde'de bir kuaför dükkanına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte 26 Mart'ta bir kuaför dükkanına düzenlenen silahlı saldırı ve kasten öldürmeye teşebbüs olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, H.V. ve A.U. ile suça sürüklenen çocuk M.Ö'yü yakaladı.

İkametlerdeki aramada, 1 tabanca, 1 şarjör ve 2 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.