Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Nar ve İlhanlı mahallelerinde sosyal konut projesi gerçekleştirileceğini belirtti.
Özdemir, yazılı açıklamasında, Nar Mahallesi Kalkınma ve Dayanışma Derneği'nde katıldığı toplantıda, yeni dönemde kentin iki ayrı bölgesinde sosyal konut projesini hayata geçireceklerini aktardı.
Nar ve İlhanlı mahallelerinde kadın yaşam merkezleri ve kütüphaneler açacaklarını anlatan Özdemir, "İki mahallede 30 bin metre yağmur suyu hattı ve 10 bin metre kanalizasyon hattını yenileyeceğiz. Bu projeyle yağmur suyu ve kanalizasyon hatları birbirinden ayrıştırılacak. Böylece Nar ve İlhanlı bölgesinde uzun yıllar altyapı sorunu yaşanmayacak." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Nar ve İlhanlı Mahallelerine Sosyal Konut Projesi - Son Dakika
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