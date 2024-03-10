Niğde\'de Nar ve İlhanlı Mahallelerine Sosyal Konut Projesi

İBB Ramazan Ayında Etkinlik ve Hizmetlerini Duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ramazan ayında yapılacak bir dizi etkinlik, hizmet ve düzenlemeyi duyurdu. İBB, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi, alışveriş kartı ve nakit desteği sağlayacak. Ayrıca iftar çadırları kurulacak, kumanya dağıtımı yapılacak ve hastane acil servislerinde sahurluk dağıtımı gerçekleştirilecek. Metro ve otobüs seferleri de düzenlenecek. İBB'ye bağlı kültür merkezleri ve müzeler de ramazan programları düzenleyecek ve ücretsiz ziyaret imkanı sunacak.