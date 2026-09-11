Niğde\'de orman yangınlarına müdahale eğitimi için kurumlar bir araya geldi

Niğde'de Orman ve Kırsal Alan Yangınlarına Müdahale Eğitimi toplantısı gerçekleştirildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantı 112 Acil Çağrı Merkezi ve Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü işbirliğinde düzenlendi.

Burada orman ve kırsal alan yangınlarına karşı bilinçli, hazırlıklı ve etkin müdahaleye yönelik eğitim çalışmaları ele alındı.

Toplantıda kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi ve yangınlara yönelik farkındalığın artırılması konuları da görüşüldü.