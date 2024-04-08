Niğde'de patates deposu yapımında göçük: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Niğde'de patates deposu yapımında göçük: 2 ölü, 4 yaralı

Niğde\'de patates deposu yapımında göçük: 2 ölü, 4 yaralı

Niğde'de merkeze bağlı Çarıklı köyünde patates deposu yapımı sırasında meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İşçiler, göçüğün oluşturduğu basınçla dışarı fırladı. Olayın ardından jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Vali Cahit Çelik, yaralıları ziyaret ederek başsağlığı diledi ve olayın detaylarını paylaştı.

08.04.2024 16:47  Güncelleme: 16:48
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Niğde'de patates deposu yapımında meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çarıklı köyündeki doğal patates deposu yapımında yer altındaki kazı sırasında göçük oluşmaya başladı.

Durumu fark eden ve yer altından çıkmaya çalışan işçiler, göçüğün oluşturduğu basınçla dışarı fırladı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 4 kişi de ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Vali Cahit Çelik, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

Çelik, Çarıklı köyünde meydana gelen olayda 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 4 vatandaşın da yaralı olarak hastaneye getirildiğini söyledi.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu bildiren Çelik, şöyle konuştu:

"Aldığımız bilgilerde yer altına patates deposu yapılırken, çökme neticesinde oluşan hava basıncı içeride çalışan işçileri dışarı fırlatıyor. Böyle olunca da 2 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız da ağır yaralı. Hastanede sağlık çalışanlarımız müdahale ediyor. Yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde'de patates deposu yapımında göçük: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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