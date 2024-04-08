Niğde\'de Patates Deposu Yapımında Göçük: 2 Ölü, 4 Yaralı

Niğde'de patates deposu yapımında meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çarıklı köyündeki doğal patates deposu yapımı için yer altında kazı yapıldığı sırasında göçük oluşmaya başladı.
Durumu fark eden ve yer altından çıkmaya çalışan işçiler, göçüğün oluşturduğu basınçla dışarı fırladı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 4 kişi de ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Vali Cahit Çelik, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.
Çelik, Çarıklı köyünde meydana gelen olayda 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 4 vatandaşın da yaralı olarak hastaneye getirildiğini söyledi.
Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu bildiren Çelik, şöyle konuştu:
"Aldığımız bilgilerde yer altına patates deposu yapılırken, çökme neticesinde oluşan hava basıncı içeride çalışan işçileri dışarı fırlatıyor. Böyle olunca da 2 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız da ağır yaralı. Hastanede sağlık çalışanlarımız müdahale ediyor. Yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."
Çelik, daha sonra olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Gazetecilere burada yaptığı açıklamada Çelik, yer altında patates deposu yapılırken jeolojik etüt sonuçlarına göre yapılması gerektiğini söyledi.
Bundan sonra adli bir sürecin olacağını ifade eden Çelik, "Buradaki arkadaşımız gereken etütleri yaptı mı, yapmadı mı onu bilmiyorum. Adli tahkikat neticesinde ortaya çıkacak." dedi.
Çelik, bir gazetecinin "Olayla ilgili gözaltı var mı?" sorusu üzerine, "Şu an herhangi bir gözaltı yok. Adli tahkikat çerçevesinde savcılık gözaltı işlemi de yapabilir. Bununla ilgili ilerleyen süreçte savcılık işlemlerine göre hareket edilecek." ifadesini kullandı.
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