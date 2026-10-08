Niğde'de polis, Halil Kitapçı okullarında KADES'i ve sanal dolandırıcılığı anlattı

Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, ÇOGEP kapsamında yürütülen "Birlikte Her Şey Mümkün" projesi kapsamında Halil Kitapçı İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Ekipler, öğrencilere akran nezaketi, güvenli internet kullanımı, sanal dolandırıcılık, 112 Acil Çağrı Merkezi, KADES ve şiddetten korunma konularında yaş gruplarına uygun drama ve görsel sunumlarla bilgi verdi.

Çalışmayla öğrencilerin suça sürüklenmelerinin ve suç mağduru olmalarının önlenmesi ile zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmaları amaçlanıyor.