Niğde\'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

NİĞDE'de husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Yaşar Eryılmaz hayatını kaybetti, yeğeni Ali Eryılmaz ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Alay beldesinde meydana geldi. Husumetli iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen kavgada S.Ö., av tüfeğiyle Yaşar Eryılmaz ve Ali Eryılmaz'a ateş etti. Amca-yeğen kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yaşar Eryılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ali Eryılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşar Eryılmaz'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Kaçan S.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.