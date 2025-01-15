NİĞDE'de günün ilk ışıklarında ortaya çıkan sirrokümülüs bulutları, güzel manzaralar oluşturdu.
Kentte, sabahın ilk saatlerinde gökyüzünü sirrokümülüs bulutları kapladı. Güneşin doğuşuyla bulutlara yansıyan sarı ve kızıl tonları, arka planda mavi gökle güzel görüntü oluşturdu. Vatandaşlar, nadir görülen doğa olayını cep telefonuyla görüntüledi.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Sirrokümülüs Bulutlarıyla Görsel Şölen - Son Dakika
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